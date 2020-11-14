“Mudafa" adlı gizli hücrelerinde yakalandılar!

İstanbul Terör Polisleri, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye operasyon yaptı. "Mudafa" adı verilen gizli hücre evlerinde 19 Yabancı Terörist Savaşçı yakalandı.

İstanbul Emniyetİ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir El-Şam'a (HTŞ/FEC/ENC) yönelik operasyon düzenledi. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen 19 şüpheli; Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece ve Zeytinburnu İlçeleri olmak üzere 16 farklı adreste yakalanarak gözaltına alındı. "Mudafa" adı verilen gizli hücre evlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve dört mermi ele geçirildi.