O arabaya gözleri gibi bakıyorlar!

Kahramanmaraş'tan çıkarak 1980 yılında Almanya'ya gidip yerleşen Mustafa ve Yemliha Uçar adlı ikiz kardeşler, Dortmund'da makine tamircisi olarak iş hayatına başladı.





Uçar kardeşler kazandıkları 6 bin mark ile 1964 model Mercedes marka otomobili satın alarak Türkiye tatillerinde uzun süre kullandılar. Kahramanmaraş'taki yakınlarına teslim edilen otomobili yıllar sonra bütün işlemleri yaparak yeniden trafiğe çıkaran ikizlerden Mustafa Uçar, "Çok müşterisi var. İçinde fotoğraf çektiriyorlar ama satmayı düşünmüyoruz. Ailemize bir hatıra, miras olarak bırakacağız" dedi.