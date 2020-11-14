En güzel ve farklı Öğretmenler Günü hediye önerileri: Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?

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En güzel ve farklı hediye önerileri: ne alınır?

Kasım ayı içerisinde yer alan için geri sayım sürüyor. Öğrenciler tatlı telaş yaşarken öğretmenlerine alabilecekleri en güzel, farklı ve yeni hediye önerilerine bakıyor. Sosyal medya üzerinden erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri en çok araştırılan başlıklar arasında yer almaya başladı. En güzel ve şık hediye seçenekleri arasında kravat, gömlek, özel ajanda ve defterler yer alabilirsiniz. Peki nelerdir? En güzel ve yeni ne alınır?

Giriş Tarihi: 14.11.2020 17:15 Son Güncelleme: 14.11.2020 17:16 ABONE OL
Öğretmenler Günü hediye önerileri: Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?

24 Kasım 'ne sayılı günler kala herkes öğretmenlerini mutlu etmek için hediye önerilerini araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda öğrenciler en güzel, farklı ve yeni hediyelerle öğretmenlerinin karşısına çıkacak. Aydınlık bir geleceğin oluşması için öğrencileri bilgileri ile besleyen eğitimcilerin bu anlam dolu gününde onlara alabileceğiniz alternatif hediye önerilerini haberimizde derledik. Peki : ne alınır?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ NELERDİR?

Gelecek nesillere başarılı, umut dolu gençler yetiştiren öğretmenlerin günü 24 Kasım 2020 Salı günü kutlanacak. Öğrenciler şimdiden öğretmenler günü hediye önerileri araştırması yapmaya başladı. Haberimizde, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerilerine bakabilirsiniz. İşte en güzel, anlamlı ve yeni öğretmenler günü hediye önerileri…

Öğretmenler Günü hediye önerileri: Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

KADIN ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER

Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta

İstiridye içinde gerçek inci kolye

En güzel çiçeklerden bir buket

Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular

"Risk almayalım hediye alalım diyenlere": Parfüm

Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık

"Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere

Öğretmenler Günü hediye önerileri: Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?

ERKEK ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER

Öğretmenlere özel mesajlı kahveler

Klasik öğretmen sözleri kupa bardak

Öğretmene özel hediye sepeti

Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu

En güzel kravat

Şık kol saati

Öğretmene özel prestijli hediye seti

En başarılı öğretmen ödül hediye seti

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN VE TARİHİ ÖNEMİ NEDİR?

her yıl olduğu gibi bu sene de 24 Kasım 2020 tarihinde kutlanacak. Öğretmenler günü bu sene Salı gününe denk geliyor.

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

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En güzel ve farklı Öğretmenler Günü hediye önerileri: Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?
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