2020 Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

Kasım ayına girmemizle birlikte öğretmenler günü tarihi gün içinde araştırılmaya başlandı. Okullarında eğitim gören öğrenciler öğretmenlerine en güzel hediyeleri almanın peşine düşerken bu önemli günün tarihini kaçırmak istemiyor. 2020 Resmi tatil takvimine göre bu günün tatil günlerine denk gelip gelmediği ise bir diğer merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Öğretmenler Günü ne zaman? 2020 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır. Bu sene 24 Kasım Öğretmenler Günü Salı gününe denk geliyor ve resmi tatiller arasında yer almıyor.
Öğretmenler Günü dünyanın birçok yerinde farklı tarihlerde ancak Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanır. 2020 Öğretmenler Günü bu sene Salı gününe denk geliyor.
7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kulu olsun.
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum…Öğretmenler gününüz kulu olsun.
Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!
Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.