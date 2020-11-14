Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Fedakar öğretmenlerimizin kıymetinizi bir kez daha anladığımız Öğretmenler Günü için sayılı günler kaldı. Öğretmenlerini en güzel mesajlarla ve hediyelerle onurlandırmak isteyen öğrenciler, "Öğretmenler Günü ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır. 24 Kasım Öğretmenler Günü Salı gününe denk geliyor ve resmi tatiller arasında yer almıyor.