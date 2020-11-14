Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Fedakar öğretmenlerimizin kıymetinizi bir kez daha anladığımız Öğretmenler Günü için sayılı günler kaldı. Öğretmenlerini en güzel mesajlarla ve hediyelerle onurlandırmak isteyen öğrenciler, "Öğretmenler Günü ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları…
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır. 24 Kasım Öğretmenler Günü Salı gününe denk geliyor ve resmi tatiller arasında yer almıyor.
Öğretmenler Günü dünyanın birçok yerinde farklı tarihlerde ancak Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanır. 2020 Öğretmenler Günü bu sene Salı gününe denk geliyor.
7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kulu olsun.
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum…Öğretmenler gününüz kulu olsun.
Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!
Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.