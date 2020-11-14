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ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Her yıl 24 Kasım’da öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getiriyoruz. ’ne kısa bir süre kalan, belirli gün ve haftalar takviminde yer alan bu önemli günün, resmi tatil takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. Öğretmenlik mesleğini icra eden değerlerimizi onurlandırmak için düzenlenen bu kutlama günü için sayılı günler kaldı. 2020 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 24 Kasım öğretmenler günü resmi tatil mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.11.2020 10:49 ABONE OL
Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Fedakar öğretmenlerimizin kıymetinizi bir kez daha anladığımız için sayılı günler kaldı. Öğretmenlerini en güzel mesajlarla ve hediyelerle onurlandırmak isteyen öğrenciler, "Öğretmenler Günü ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır. 24 Kasım Öğretmenler Günü Salı gününe denk geliyor ve resmi tatiller arasında yer almıyor.

Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

dünyanın birçok yerinde farklı tarihlerde ancak Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanır. 2020 bu sene Salı gününe denk geliyor.

Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum…Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım kutlu olsun!

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

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Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?
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