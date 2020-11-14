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önünde akılalmaz görüntüler! koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

Bursa Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerine göre İnegöl'de yoğunluğun olduğu 30 caddede sigara içilmesini yasakladı. Okullar bölgesinde de uygulanan sigara içme yasağına rağmen yine bildiğini okuyor. Koronavirüse meydan okuyan öğrenciler maske, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak hem kendi hayatlarını, hem de sevdiklerinin hayatlarını riske atıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 10:25 Son Güncelleme: 14.11.2020 10:56 ABONE OL
Okul önünde akılalmaz görüntüler! Öğrenciler koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

İnegöl'de 30 bölgede sigara içilmesi yasaklandı. Bunlardan biri de okullar bölgesi. Ancak tüm denetimlere rağmen bazı hem sosyal mesafelerini hiçe sayıyor, hem de sigara yasağını deliyor.

Okul önünde akılalmaz görüntüler! Öğrenciler koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

30 CADDEDE SİGARA İÇME YASAĞI

Bursa Valiliği aldığı kararla koronavirüsle mücadele kapsamında İnegöl'de yoğunluğun olduğu 30 caddede sigara içilmesini yasakladı. Bu caddelerden biri de İnegöl okullar bölgesi.

Okul önünde akılalmaz görüntüler! Öğrenciler koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

POLİS EKİPLERİ DEVRİYE GEZİYOR

Polis ekipleri sık sık bölgede devriye olarak geziyor. Resmi ekipleri gören tedbirlerini ona göre alıyor. Polisler gittikten sonra öğrenciler yine bildiklerini okuyor.

Okul önünde akılalmaz görüntüler! Öğrenciler koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

KORONAYA MEYDAN OKUYORLAR

Koronaya meydan okuyan maske, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak hem kendi hayatlarını, hem de sevdiklerinin hayatlarını riske atıyor. Bazı öğrencilerin okullar bölgesinde kendilerine belirledikleri alanda sigara yasağına da uymadıkları görüldü. Öğrencilerin o anları kameraya böyle takıldı.

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Okul önünde akılalmaz görüntüler! Öğrenciler koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
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