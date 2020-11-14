Ontemmuz’da yangın: 1 ölü 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ontemmuz Mahallesi Ziya Kalyoncu Sokak'ta Erhan Baycık'a ait müstakil bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Meydana gelen yangın sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek alevlere müdahale ederken, evin odasında kalan anne Döndü Baycık ile kızı Esila Baycık alevlerden etkilendiler. İtfaiye ekipleri anne ve kızını çıkarırken, olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 3 yaşındaki Esila Baycık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, anne Döndü Baycık ise Bursa'da bir hastaneye tedavi görmek üzere sevk edildiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

ŞABAN YILMAZ/SABAH