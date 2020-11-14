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Örtüye çırkın saldırı

Giriş Tarihi: 14.11.2020 ABONE OL
Örtüye çırkın saldırı
Konya'da bir kadın, yaşlı bir adam tarafından "Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt" diyerek taktığı peçeden ve giyindiği çarşafından dolayı hakarete uğradı. Yaşlı adama tepki gösteren kadın "Kendilerinden başka kimseye tahammülleri yok, susmayacağım. Burası Osmanlı toprağı. Benin nenelerim burayı çarşafla peçeyle aldı" ifadeleriyle tepki gösterdi. İsmi öğrenilemeyen adamın hakaretleri ise kadının telefonuna kaydedildi. Görüntülerde olay yerine gelen polislerin "Hanımefendi nedir durum" dedikleri de kayda girerken, kadının, "Bu adam benim örtümden dolayı Arabistan'a gitmemi söylüyor" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülere çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. SABAH
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Örtüye çırkın saldırı
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