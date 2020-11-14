Palandöken, turistleri bekliyor

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte, Erzurum'da kış turizmi için geri sayım başladı. Her yıl yüzbinlerce yerli, yabancı turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi, bu yıl yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor. Özelleştirme İdaresinden, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, oradan da Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesine katılan Palandöken'de son 5 yılda önemli değişiklikler yaşandı.

2011 yılında UNİVERSİAD oyunlarına ev sahipliği yapan Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde onlarca yeni tesis kayak severlerin hizmetine sunuldu. Yaz ayı boyunca, teleferik, pist, telesiyej, güvenlik önlemleri gibi birçok alanda çalışma yapan ekipler, misafirleri ağırlamak için karın yağmasını ve havaların soğumasını bekliyor. Yaklaşık 4 yıldır kurulan suni karlama sistemleriyle birlikte, sezonu erken açan ve dünya standartlarına göre daha geç kapatan Palandöken Kayak Merkezi, birçok güvenlik önlemleri ile de dünyanın sayılı tesisleri arasına girdi. Dünyanın doğal en uzun kayak pisti ve olimpik pistleri ile göz kamaştıran Palandöken, özellikle çığ tehlikesine karşın da uzman ekipler her an gözlem yaparak teyakkuzda bekleyecek.

"Sağlık altyapısı, turizmde güven veriyor"



Bu yıl pandemi nedeniyle sağlık önlemlerinin de son düzeyde olacağı Palandöken'de sağlık alt yapısı nedeniyle rekor seviyede turist ağırlamayı bekliyor. Özellikle, Rusya, Ukrayna, Polonya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Almanya gibi ülkelerden, kış tatillerini geçirmek isteyen turistler, şimdiden rezervasyonları doldurdu. Erzurum'da yapımı tamamlanan yeni havaalanı pistleri ile geçmiş yıllarda yaşanan uçak iptal hadiselerinin de yaşanmayacak olması, turizme artı bir değer kattı. Konuya ilişkin SABAH'a konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Palandöken, sadece şehrimiz için değil ülkemiz içinde önemli bir nimet.

Palandöken Kayak Merkezinde oluşturduğumuz Ejder3200 markası ile bir çok yeniliğe imza attık. Bir çok otel kurulum aşamasında. Şuan 5 yıldızlı otellerimiz ve belediyemiz, misafirlerimizi bekliyoruz. Kış tatilinin geçirileceği dünyanın en güzel yerlerinden birisi Erzurum. Kar bizim için nimet. Suni karlama sistemlerimizle, kar yağmasa bile gece gündüz kayak yapılabilecek karlar pistlerimizde oluşturulabiliyor. Tabi şuan en önemli durum pandemi. Salgın nedeniyle dünyanın en ileri ülkelerinde dahi ciddi sağlık sorunları oluşurken, ülkemiz çok şükür bu sorunlarla karşılaşmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, talimatları ile Erzurum zaten ülkemizin en önemli sağlık üslerinden biri haline de gelmiş durumda. Bunun da insanlara verdiği bir güven var. Eğer Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulundan herhangi bir aksi bildirim gelmezse, bu yıl Palandöken'de rekor bekliyoruz. Şuan rezervasyonlar ve uçak ayarlamaları bunu gösteriyor. Gerekli tüm sağlık çalışmalarını, kurumlarımızla gerçekleştireceğiz. Valiliğimiz, diğer kamu kurumlarımız ile birlikte el ele bu sezonu sağlıklı bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz" dedi.