Prof. Dr. Otlu ve Ekberi koronavirüsten vefat etti

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Otlu (61) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti. Bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Prof. Dr. Fikret Otlu 1987 yılında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde akademik görevine başlamış, 2013 yılında profesör olmuştu. 33 yıldır İnönü Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Otlu, bir süre dekan yardımcılığı görevini de sürdürmüştü.



Prof. Dr. Fikret Otlu



Evli ve 2 çocuk babası olan Prof. Dr. Fikret Otlu, Hekimhan İlçesi Güzelyurt Karamahmut Mahallesi'ndeki (köyündeki) mezarlığa defnedildi.



Şair Aşık Ali Ekber Gülbaş

EKBERİ DE VEFAT ETTİ

Bu arada Arguvan ilçesi doğumlu ünlü Şair Aşık Ali Ekber Gülbaş, koronavirüs nedeniyle vefat etti. Bir süre önce korona virüse yakalanan ve tedavi altına alınan, 'Ekberi' mahlasıyla da tanınan 80 yaşındaki ünlü şair aşık Ali Ekber Gülbaş'ın, İstanbul'da yakalandığı virüse yenik düşerek hayatını kaybetmesi nedeniyle doğduğu yer Arguvan ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde yarın defnedilecek.