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'da : 1 yaralı

'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 01:24 Son Güncelleme: 15.11.2020 01:24 ABONE OL
Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde E.D.E. (29) ile S.K. ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla bacağından yaralanan E.D.E, özel araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan buldu.

Kurşunlardan birinin 4 katlı binanın 2. katındaki dairenin penceresinden girerek tavana isabet ettiği belirlendi.

Kavganın ardından kaçan S.K. ve H.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
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