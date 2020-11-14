Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde E.D.E. (29) ile S.K. ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla bacağından yaralanan E.D.E, özel araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan buldu.

Kurşunlardan birinin 4 katlı binanın 2. katındaki dairenin penceresinden girerek tavana isabet ettiği belirlendi.

Kavganın ardından kaçan S.K. ve H.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.