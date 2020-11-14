Şanlıurfa'da feci kaza!

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ise ağır...

Kaza Siverek- Viranşehir Karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşı istikametlerden gelen 21 FZ 267 Plakalı araç ile 47 PY 313 plakalı araç Kazanlı mahallesi mevkiinde çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 38 yaşındaki Saddam Atilla, 21 yaşındaki Mikail Altundal, 41 yaşındaki Havva Atilla, 8 yaşındaki Mehmet Yusuf Atilla, 40 yaşındaki Rasim Atilla, 50 yaşındaki Süreyya Atilla, 46 yaşındaki Mehmet Bozkayan, 35 yaşındaki Mehmet Aksoy, 30 yaşındaki Süleyman Koçın yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.