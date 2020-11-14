Sevgilisinin telefonunu zorla alan adama büyük şok! 15 yıl hapis yatabilir

İstanbul'da oğlu ile birlikte yaşayan D.Y., 3 yıllık sevgilisiyle davalık oldu. Gece vakti Ş.A., genç kadının kapısına dayandı. Komşular rahatsız olmasın olay çıkmasın diye mecburen eve almak zorunda kaldı. Konuşmak için geldiğini söyleyen Ş.A., bir süre sonra D.Y.'nin telefonunu almak istedi. Telefonunu vermek istemeyen genç kadın, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı.

TELEFONU KURCALAMA UĞRUNA CAMDAN ATLARIM DEDİ

Ş.A., telefonu vermeyen genç kadının elinden zorla aldı ve numaraya bakacağını söyledi. Şifreyi bilen sevgili telefonu kurcalamaya başladı. İzinsiz alınan telefonunu almaya çalışan D.Y.'nin çabası sonuç vermedi. Ş.A., telefonu kurcaladığı esnada cama doğru yaklaşarak sevgilisine 'Yaklaşma yoksa camdan atlarım' diyerek tehditte bulundu.

15 YIL HAPİS CEZASI

Sevgilisinin camdan atlarım demesi üzerine genç kadın geri çekildi. Bunu fırsat bilen Ş.A., telefonla birlikte evden koşarak kaçtı. Yaşanan olay karşısında şaşkına denen D.Y., sevgilisini şikayet etmeye karar verdi. Savcılığa yapılan şikâyetin üzerine soruşturma tamamlandı. Sevgilisinin evine gece vakti dayanarak zorla telefonunu gasp eden Ş.A. hakkında 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlere Ağır ceza mahkemesinde görülecek.