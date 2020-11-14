Sevimgül'ü öldüren mesaj: Son umudumsun

Edinilen son dakika bilgisine göre olay, 12 Kasım akşamı saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Mahmut N. ile eşi Sevimgül N., arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkeli koca Mahmut N., eşini göğüs bölgesinden 5 kere bıçakladı. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevimgül N., hemşirelere ise kendisini eşinin yaraladığını söyledi.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut N.'yi gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunda, "Cep telefonuna instagram'dan mesaj geldi. Bakmak istedim, göstermedi. O sırada boğuşurken elimdeki bıçakla yanlışlıkla yaraladım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut N., tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Sevimgül N.'nin hayati tehlisi devam ediyor.

MESAJA SİNİRLENMİŞ

Öte yandan Mahmut N.'nin annesi Emine Taşkınlar, oğlu cezaevindeyken gelinin başka erkeklerle görüştüğünü öne sürerek, "Öyle bir hatası oldu. Adı çıktı, biz görmedik. Uzun süredir tartışıyorlardı. O gün de Mahmut, Sevim'e 'Telefonunu göster' dedi. Mahmut'un cezaevinden arkadaşı Adem B., 'Sen, benim son umudumsun' şeklinde bir mesaj göndermiş. Mahmut bu mesajı görünce sinirlendi. Kendini yerden yere attı. Mutfaktan çıktığımda, Sevim'in yerde kanlar içerisinde yattığını gördüm" dedi.