Sigara yasağına yakın takip! 1 saatte 20 kişiye para cezası kesildi

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için yayınladığı genelge tüm ilçelerde olduğu gibi Taksim İstiklal Caddesinde de denetimlerle devam etti. Her zaman kalabalığı ve virüs yayılma ortamı olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nında dikkatini çeken Beyoğlu istiklal Caddesinde sigara yasağının başladığı ilk günde bir saat içerisinde 20 kişiye çeza kesildi.





Kovid-19'la mücadele kapsamında polis ve zabıta ekipleri ile yapılan denetimlerde özellikle İstiklal Caddesinde maskesi çenesinde olanlar veya maske takmayanlar önce uyarıldı. 1 saatlik uygulama sonucunda ise Kurallara uymayan 20 kişiye para cezası yazıldı. Trafiğe kapalı alanlarda siğara yasağı nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy meydan, Kızılay meydanında sıkı denetim gerçekleştirildi. Siğara yasağına rağmen İstiklal Caddesinde özellikle yabancıların hem maskesiz hem de siğara içmeleri dikkati çekti.

Polis dronelerinden yapılan İngilizce anonslar ile yabancılarında bu yasağa uyması için uyarıda bulunuldu. Fakat yapılan uyarılara rağmen özellikle arap turistlerin hem maskesiz hem de siğara yasağına uymadıkları gözlendi. Beyoğlu istiklal Caddesinde sigara yasağının başladığı ilk günde bir saat içerisinde 20 kişiye çeza kesildi. Uygulamalar sırasında polis araçlarından ve drone lerden vatandaşlara siğara yasağı hakkında anonslar yapıldı. Denetimlerin bundan sonra daha da sıklaştırılacağı kaydedildi.