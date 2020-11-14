Sigara yasağından hem pazarcı hem de vatandaş memnun!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul'daki tüm Pazar yerlerinde sıgara yasağının başladığını belirtmesinden sonra pazarcı esnafı ve vatandaş mumnun olduğunu söyledi. Pazarcı esnaflarından Mahmut Taş, Valiliğin yasağı başlattığı gün sigarayı bıraktım" dedi.





Koronavirüsle mücadele kapsamında İç İşleri Bakanlığının Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, İstanbul'da trafiğe kapalı caddeler, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştı. Yasağın başlamasından bir gün sonrada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal Medya hesabından İstanbul Genelinde tüm Pazar yerlerinde sigara yasağı getirildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Pazar yerlerinde sigara yasağına hem pazarcılar hem de vatandaşlar uyum sağladı. Yasağın başlaması ile birlikte Pazar yerlerinde hem müşteriler hem de pazarcılar sigara içmeme hususunda hassas davranmaya başladılar.





PAZARDA YASAK SİGARA BIRAKTIRDI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Pazar yerlerinde sigara yasağını başlatmasından sonra sigarayı bıraktığını belirten pazarcı Mahmut Taş, "Ben günde en az iki paket sigara içiyordum. Pandemi ile birlikte sigarayı azaltmaya başladım. Tam bu azaltma sırasında Valilik Pazar yerlerinde sigara içme yasağı getirince tamamen bıraktım. Şimdi daha rahatım hem param gitmeyecek hem sağlığım "dedi.