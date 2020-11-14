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'de pompalı tüfekli saldırı: Biri kadın, 2 ölü

'de bir kadın ve bir erkek yaşadıkları binanın önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli kayıplara karıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 04:29 ABONE OL
Silivri'de pompalı tüfekli saldırı: Biri kadın, 2 ölü

Olay gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Meneviş Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mesut S. ve Tülay A., birlikte yaşadıkları öğrenilen evlerinin önünde pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri saldırıya uğrayan Mesut S. ve Tülay A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çiftin öldürüldüğü yerde incelemelerde bulundu. Ölen kişilerin cansız bedenleri morga kaldırılırken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Silivri'de pompalı tüfekli saldırı: Biri kadın, 2 ölü
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