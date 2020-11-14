Şırnak'ta narkotik operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 Kasım'da operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 56 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 940 lira ve eroin paketlemede kullanılan folyo malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.