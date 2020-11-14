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Son dakika: 'dan depremi açıklaması!

depremiyle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada: "İzmir'deki depremde can 116 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1.021’i  taburcu edilmiş olup 8 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 18:29 Son Güncelleme: 14.11.2020 18:41 ABONE OL
Son dakika: AFAD'dan İzmir depremi açıklaması!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 116 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1021'i taburcu edildi, 8 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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Son dakika: AFAD'dan İzmir depremi açıklaması!
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