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Son dakika haberi: 3 günlük bebeğini tuvalete bırakan acımasız anne konuştu!

'da yaşanan korkunç olayda son dakika gelişmesi yaşandı. 3 günlük bebeğini tuvalete bırakan acımasız anne açıklamalarda bulundu. Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iş yerinin tuvaletinde terk edilmiş bulunduktan sonra hastaneye götürülen 3 günlük kız bebeğe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sahip çıktı. Bakıma alınacak bebeğin annesi E.K. ise gözaltına alındı. İfadesinde, "Üzgünüm, bırakmak zorundaydım. Bakacak durumum yok" diyen E.K., serbest bırakıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 15:51 Son Güncelleme: 14.11.2020 15:52 ABONE OL
Son dakika haberi: 3 günlük bebeğini tuvalete bırakan acımasız anne konuştu!

Çarşamba ilçesindeki iş yerinin tuvaletine, dün öğle saatlerinde gelen E.K. adlı kadın, 3 günlük kız bebeğini bırakıp, kaçtı. İş yeri personeli tarafından bulunan bebek, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebeğin, Çarşamba Devlet Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Samsun'da 3 günlük bebeğini tuvalete bırakıp kaçan anne konuştu | Video

Bebek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de devreye girdi. Henüz adı konulmayan ve nüfus kaydı bulunmayan bebeğin, anne ve babası dışında sahiplenmek isteyen aile yakınına yapılacak değerlendirme sonucu verilebileceği, aksi halde kurum görevlilerince bakıma alınacağı öğrenildi. Bakanlık yetkililerinin, aile bireyleri ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

BEBEĞİN ANNESİ: ÜZGÜNÜM, BAKACAK DURUMUM YOK

Öte yandan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından anne E.K.'yi tespit etti. E.K., evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annenin, ifadesinde, "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım. Üzgünüm, bırakmak zorundaydım. Bakacak durumum yok" dediği öğrenildi.

E.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Son dakika haberi: 3 günlük bebeğini tuvalete bırakan acımasız anne konuştu!
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