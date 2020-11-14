Son dakika haberi: Beklenen İstanbul depreminde en riskli ilçeler hangileri? O belediye başkanları konuştu: "%91..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olası İstanbul depremi öncesi şehrin en riskli ilçelerini belirledi. Buna göre, depremde en çok hasar görecek ilçeler; Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Fatih.

DHA, 3 ilçenin belediye başkanları ile deprem hazılıklarını konuştu.

"286 ADET REZERV KONUT İNŞAATIMIZ DEVAM EDİYOR"

Zeytinburnu'nda 286 adet rezerv konut inşaatının devam ettiğini söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi'yle (TOKİ) birlikte başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Zeytinburnu Merkezefendi mahallemizde de bir konsept proje çalışmalarımız devam ediyor. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız tarafından Zeytinburnu'nda 286 adet rezerv konut inşaatı devam ediyor" dedi.