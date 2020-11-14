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Son dakika haberi |Bilim insanları geliştirdi! Corona virüsü bir saatten kısa sürede öldürüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs tedavisinde aşı ve ilaç çalışmaları ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelirken 'de yapılan çalışmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Edinilen son dakika habere göre; İngiltere'de yapılan bir çalışmada corona virüsü bir saatten kısa sürede önleyen geliştirildi. İşte

Giriş Tarihi: 14.11.2020 11:33 ABONE OL
Son dakika haberi |Bilim insanları geliştirdi! Corona virüsü bir saatten kısa sürede öldürüyor

Son dakika haberi... Corona virü aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam eerken 'den çarpıcı bir çalışma sonucu geldi. Bilim insanları koronavirüsü 1 saatten kıs sürede öldüren geliştirdi.

Son dakika haberi |Bilim insanları geliştirdi! Corona virüsü bir saatten kısa sürede öldürüyor

Hayatımızın değişmez bir parçası haline gelen maskelerle ilgili her geçen gün yeni bir açıklama geliyor. Corona virüsün ikinci dalgasının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde, 'de bilim insanları corona virüse karşı yeni bir önlemin patentini alarak üretime başladı.

Dailymail'ın haberine göre, Nottingham Tent Üniversitesi'nde üretilen 5 katlı bakır katmanlı sayesinde kişiler corona virüsten yüzde 99.98 oranında korunabilecek.

Son dakika haberi |Bilim insanları geliştirdi! Corona virüsü bir saatten kısa sürede öldürüyor

BİR SAATTEN KISA SÜREDE YOK EDECEK

Tip IIR sertifikalı üretilecek olan maskedeki malzeme, corona virüs partiküllerinin yüzde 90'ını bir saatten kısa sürede yok edecek.

Yakın zamanda genelindeki doktorlar tarafından kullanılmaya başlanacak olan maskenin Pharm2Farm şirketi tarafından seri üretimine başlandı.

Son dakika haberi |Bilim insanları geliştirdi! Corona virüsü bir saatten kısa sürede öldürüyor

Nottingham Tent Üniversitesi Nanoteknoloji uzmanı Dr. Gareth Cave, maskenin seri üretiminin bu ay başlayacağını, Aralık ayında da genel satışa sunulacağını açıkladı.

Son dakika haberi |Bilim insanları geliştirdi! Corona virüsü bir saatten kısa sürede öldürüyor

BAKIR DOĞASI GEREĞİ ANTİMİKROBİYAL

Doğasında antimikrobityal özellik olan bakırın daha önce corona virüs ile mücadelede başarılı olduğu, alışveriş arabalarında ve kişiler artası virüs iletimini durdurmak için kapı kollarında kullanılması tavsiye edilmişti.

Birmingham Üniversitesi'nden Dr Felicity de Cogan, Haziran ayında bakırın virüsü öldürme konusunda çok başarılı olduğunu, bakır kaplı yüzeylere dokunan kişilere virüs bulaşmayacağını açıklamıştı.

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Son dakika haberi |Bilim insanları geliştirdi! Corona virüsü bir saatten kısa sürede öldürüyor
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