Son dakika haberi |Bilim insanları geliştirdi! Corona virüsü bir saatten kısa sürede öldürüyor

BAKIR DOĞASI GEREĞİ ANTİMİKROBİYAL



Doğasında antimikrobityal özellik olan bakırın daha önce corona virüs ile mücadelede başarılı olduğu, alışveriş arabalarında ve kişiler artası virüs iletimini durdurmak için kapı kollarında kullanılması tavsiye edilmişti.



Birmingham Üniversitesi'nden Dr Felicity de Cogan, Haziran ayında bakırın virüsü öldürme konusunda çok başarılı olduğunu, bakır kaplı yüzeylere dokunan kişilere virüs bulaşmayacağını açıklamıştı.