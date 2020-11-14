Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Corona virüs daha fazla yayılabilir! Kritik süreç...

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başlayan 1 haftalık ara tatilde öğrenci ve velilerin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bilim Kurulu Üyesi İlhan, bu ara tatilin daha çok evde geçirilmesi gerektiğini, eğer dışarı çıkılacaksa da kalabalıklardan kaçınarak ve maske, mesafe, hijyen kuralına uyularak çıkılması gerektiğini belirtti. Ayrıca şu anda artan hasta sayılarını da hatırlatan İlhan, ara tatil vesilesiyle şehirlerarası yapılacak bir seyahatin veya ziyaretin, virüsün yayılmasına neden olabileceğini söyledi.

"BANA VİRÜS BULAŞMAZ DÜŞÜNCESİNDE OLUNMAMALI"

Korona virüs sürecinin başında olduğu gibi hala en güvenli yerlerin evler olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, "Gençlere tavsiyemiz çok açık. Dışarı çıkacaklarsa, bir kere mutlaka fiziksel mesafeye uymaları gerekiyor. Maske takmaları ve bir arada olmaktan, kalabalık oluşturmaktan kaçmaları gerekiyor. Açıkçası sürecin başında olduğu gibi gençlerimiz için de çocuklarımız için de hali hazırda en güvenilir yerler evler. Mümkünse gençlerimiz evlerinde vakit geçirsinler. Dışarıya tabi ki çıksınlar, çıkmasınlar diye yüzde yüz bir şey söylemek pek mümkün değil. Ama eğer dışarı çıkıyorlarsa, maske, hijyen ve fiziksel mesafeye çok dikkat ederek bir arada olsunlar ve çok kalabalık olmasınlar. Tabi evlerde kalsın derken; evlerde de gençler, 4 genç, 5-6 genç ile maskesiz bir şekilde bir araya gelip arkadaşımdan bana bulaşmaz düşüncesinde olmasın" ifadelerini kullandı.