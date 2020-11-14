Son dakika haberi: Esenyurt'taki 'Miss Uganda' skandalında vahim iddia! Podyuma çıkan kadınların...

Sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer alan 'Miss Uganda' olayından son dakika gelişmeleri geliyor. Esenyurt'taki skandal yarışmanın ardından ortaya atılan iddiada kadınların eskort olduğu ve organizasyon için dışarıdan getirildiği ifade edildi. Emniyet güçlerinin skandal olayla ilgili araştırmaları sürerken organizatörün gözaltında olduğu da ortaya çıktı.
İstanbul Esenyurt'ta dün ortaya çıkan skandal görüntüler gündem olmuş, bir gece kulübünde düzenlenen Miss Uganda yarışmasındaki kadınlar başka bir eğlence mekanında görüntülenmişti. Olayla ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Sözde 'Miss Uganda' adı altında yarışan kadınların eskort olduğu, podyuma çıkan kadınların başka illerden getirildiği ileri sürüldü. Polis bu konu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan organizatörün gözaltına olduğu öğrenildi.
İstanbul Esenyurt'ta dün ortaya çıkan skandal görüntüler gündem olmuştu. Bir gece kulübünde düzenlenen Miss Uganda yarışmasındaki kadınlar başka bir eğlence mekanında yine ortaya çıkmıştı. Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içlerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağmıştı.
Olayla ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Kadınların eskort olduğu, podyuma çıkan kadınların dışarıdan getirildiği ileri sürüldü. Polis bu konu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!
Esenyurt'ta koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı 'Miss Uganda' yarışmasının düzenlendiği eğlence mekanının sahibi, gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta 'Miss Uganda' adı altında düzenlenen güzellik yarışmasının ortaya çıkmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler bugün yarışmanın düzenlediği gece kulübüne gitti. Gece kulübünün işletmecisi M.K., gözaltına alındı.
Gözaltına alınan işletme sahibi ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine getirildi. Gözaltı işlemleri tamamlanan gece kulübünün işletmecisi M.K., adliyeye sevk edildi.