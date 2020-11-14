Son dakika haberi: Formula 1'de kırmızı bayrak sallandı! Formula 1'de kırmızı bayrak sallanması ne demek?

Son dakika gelişmesine göre Formula 1'de kırmızı bayrak sallandı. Formula 1'de kırmızı bayrak sallamak ne demek, ne anlama geliyor? Dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de farklı farklı kurallar söz konusu. Eğer yarış esnasında beyaz bayrak kullanılıyorsa bu 'yavaşla' demek. Kırmızı bayrak sallanıyordu bu yarışın durdurulduğu anlamına geliyor. Formula 1'de kırmızı bayrak sallandığı zaman yarış duruyor.

SON DAKİKA: FORMULA 1'DE KIRMIZI BAYRAK SALLANDI! FORMULA 1'DE KIRMIZI BAYRAK SALLANMASI NE DEMEK?

Az önce gelen son dakika haberine göre Formula 1 sıralama turlarında kırmızı bayrak sallandı ve Formula 1 yarışları sona erdi. Antrenman turlarında yağmur nedeniyle pilotlar geri çağrıldı. Formula 1'de kırmızı bayrak sallanması yarışın bittiği anlamına geliyor.

FORMULA 1 TÜRKİYE GP'DE SON ANTRENMAN SEANSI TAMAMLANDI

9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte dün saat 11.00 ve 15.00'te koşulan 2 antrenman seansı ile başladı. Bugün saat 12.00'de 3'üncü ve son antrenman seansı yapılırken, pilotlar dün sıkıntı yaşadıkları pistte bugün bir de yağmur yağınca oldukça zorlandı. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 3'üncü antrenman seansında turu tamamlayamazken, Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell da tur zamanı yapamadı. Red Bull pilotu Max Verstappen ilk 2 antrenman turunda olduğu gibi 3'üncü antrenman turunda da 1.48.485'lik derecesiyle zirveyi kimseye bırakmazken, İstanbul Park'ta ilk 2 antrenman seansında da başarılı bir performans ortaya koymayı başaran Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Alexander Albon ise Verstappen'i takip eden isimler oldu.



YAĞMUR ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI



Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı. Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seansınlarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi. Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ise İstanbul Park'ta kaygan bir zemin olmasına zeminin yarışa kadar oturacağını ve çok keyifli bir yarış geçeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.



ANKETLERDE İSTANBUL PARK FIRTINASI ESTİ



Formula 1'i yakından takip eden yurt dışı medya kuruluşlarının açtığı anketlerde ise İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli ve heyecanlı geçeceği sonucu çıktı. Pilotların şikayetçi olduğu pist zemininin şartları zorlaştırması nedeniyle yarışın daha heyecanlı geçeceğini savunan Formula 1 severler, anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli geçeceği konusunda fikir birliğine vardı. Anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park desteklendi.



VERSTAPPEN LİDERLİĞİ BIRAKMADI



2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'si 3'üncü antrenman seansında ilk 10'da yer alan isimlerin elde ettiği dereceler şu şekilde:



1 - Max Verstappen - Red Bull - 1.48.485



2 - Charles Leclerc - Ferrari - 1.49.430



3 - Alex Albon - Red Bull - 1.50.059



4 - Esteban Ocon - Renault - 1.53.897



5 - Lando Norris - McLaren - 1.53.995



6 - Sebastian Vettel - Ferrari - 1.54.490



7 - Sergio Perez - Racing Point - 1.55.577



8 - Valtteri Bottas - Mercedes - 1.55.666



9 - Kevin Magnussen - Haas - 1.55.878



10 - Lance Stroll - Racing Point - 1.56.824