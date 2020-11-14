Son dakika haberi | İkna edemeyince şantaj yaptı! Kargo ile müstehcen fotoğraflar gönderdi: Seni rezil ederim...





"BOŞANIRSAN RESİMLERİN ELİMDE SENİ REZİL EDERİM"



Genç kadın ayrılık konusunda ciddi olduğunu belirterek ailesinden kendisine destek çıkmasını istese de aile fertleri D.K.'nın kararına saygı göstermedi. D.K., ablasının eşi olan E.D., tarafından eşinden ayrılırsa şantaja maruz kalacağını öğrenince şoke oldu. Enişte E.D., genç kadını evine çağırarak 'Bu adama bak, bu adam zavallı. Bakmazsan senin resimlerin elimde seni her yerde rezil ederim' şeklinde konuşarak şantaj yapmaya başladı.