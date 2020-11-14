Son dakika haberi: Kendisini vuran kocasını görüntülemişti! Dehşet anlarını böyle anlattı

DAHA ÖNCEDE BIÇAKLADI

Eşi Hakan Karharman'dan sürekli şiddet gördüğünü ve kendisini daha önce bıçakladığını belirten Özgen Karharman, "Sürkeli şiddet uyguluyordu ve 'Seni öldüreceğim' diyordu. Çok kıskançtı. Daha öncede beni bıçaklamıştı. Kayınvalidem, çatıdaki turşularla ilginirken kazayla kendimin yaptığını söylememi istemişti. Bende korkup, onların söylediklerini gibi olayı anlattım."dedi.

HAMİLEYKEN DÖVDÜ

Hamileyken dayak yediğini anlatan Karharman, "Hamileyken de şiddet görüyordum. Doğuma kadar dayak yedim. Ailesiyle tartışırdı, gelip beni döverdi. Bir şeyler ters giderdi, beni döverdi."dedi.