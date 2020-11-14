SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medyada tepki toplamıştı! Esenyurt'taki 'Miss Uganda' skandalında vahim iddia! Podyuma çıkan kadınların...

İstanbul Esenyurt'ta dün ortaya çıkan skandal görüntüler gündem olmuştu. Bir gece kulübünde düzenlenen Miss Uganda yarışmasındaki kadınlar başka bir eğlence mekanında yine ortaya çıkmıştı. Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içlerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağmıştı.

Olayla ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Kadınların eskort olduğu, podyuma çıkan kadınların dışarıdan getirildiği ileri sürüldü. Polis bu konu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor.