SON DEPREMLER: Tunceli’de deprem! 15 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika haberi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Tunceli'de 4.1 şiddetinde son dakika deprem oldu. Sarsıntıların ardından kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği merak ediliyor. İşte Tunceli depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 15 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM: TUNCELİ'DE 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Tunceli Pütürge'de merkez üssü olan son dakika deprem olayına ilişkin tüm detaylar ve Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri şöyle;

AFAD: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ