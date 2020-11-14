Son dakika haberi: Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum

Son dakika haberler… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısını açıklıyor. Dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele topyekun mücadele devam ederken Türkiye corona virüs son durum merak ediliyor. En son açıklanan verilerde 3 bin 45 vaka, 93 ölü sayısına ulaşıldı. Yurt genelinde salgının durumu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken son dönemde vakaların ciddi artış yaşaması ülke genelinde tedirginliğe yol açıyor. Peki Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum gelişmeleri…
Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı güncel olarak açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün düzenli olarak Türkiye corona virüsü vaka sayısı gibi tüm detayları Twitter hesabından paylaşıyor. En son 13 Kasım corona tablosu açıklanmıştı. Bakan Koca tarafından 14 Kasım Türkiye corona virüs ölü ve vaka sayısı açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim.
Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz.