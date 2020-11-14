Son dakika haberi: Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum

Son dakika haberler… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısını açıklıyor. Dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele topyekun mücadele devam ederken Türkiye corona virüs son durum merak ediliyor. En son açıklanan verilerde 3 bin 45 vaka, 93 ölü sayısına ulaşıldı. Yurt genelinde salgının durumu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken son dönemde vakaların ciddi artış yaşaması ülke genelinde tedirginliğe yol açıyor. Peki Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? 14 KASIM 2020

Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı güncel olarak açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün düzenli olarak Türkiye corona virüsü vaka sayısı gibi tüm detayları Twitter hesabından paylaşıyor. En son 13 Kasım corona tablosu açıklanmıştı. Bakan Koca tarafından 14 Kasım Türkiye corona virüs ölü ve vaka sayısı açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…