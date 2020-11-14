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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Usta Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Ahmet Kekeç kimdir, kaç yaşındaydı?

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Gelen haberine göre, Usta Gazeteci-Yazar hayatını kaybetti! GGeçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakıma alınan Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç’in acı haberini oğlu verdi. Mehmet Hakan Kekeç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada duygusal ifadelere yer verdi ve babasının yaşamını kaybettiğini belirtti. Peki, ? Usta Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 14.11.2020 14:11 Son Güncelleme: 14.11.2020 14:11 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Usta Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Ahmet Kekeç kimdir, kaç yaşındaydı?

hayatını kaybetti! Az önce gelen haberine göre, Ahmet Kekeç'in oğlu , babasının yaşamını yitirdiği haberini Twitter adresi üzerinden duyurdu. Acı haberin ardından pek çok siyasi ve gazeteci mesaj paylaştı. Hatırlanacağı üzere Ahmet Kekeç'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Peki, ? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AHMET KEKEÇ KİMDİR? USTA GAZETECİ-YAZAR AHMET KEKEÇ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve yoğun bakımda olan Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'ten acı haber geldi. Gazeteci-Yazar Kekeç, bugün hayata gözlerini yumdu.

Son Dakika Haberi: Usta Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Ahmet Kekeç kimdir, kaç yaşındaydı?

Daha önce SABAH'a konuşan , babasının durumunun Pazar gününden beri ciddiyetini koruduğunu belirterek, "İhtiyaç olan dua.. Alimlerin alimi Allah'ın ilmi tıptan büyüktür. Dua bekliyoruz. Ailesi olarak biz karantinadayız" demişti.

Gazeteci Kekeç, son yazısını 27 Ekim tarihinde kaleme almıştı.

Son Dakika Haberi: Usta Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Ahmet Kekeç kimdir, kaç yaşındaydı?

OĞLUNDAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

'in oğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı. Kekeç'in paylaşımında şuı ifadeler yer aldı:

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.

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SON DAKİKA: Usta Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Ahmet Kekeç kimdir, kaç yaşındaydı?
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