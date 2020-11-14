SON DAKİKA: Usta Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Ahmet Kekeç kimdir, kaç yaşındaydı?

Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Az önce gelen son dakika haberine göre, Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, babasının yaşamını yitirdiği haberini Twitter adresi üzerinden duyurdu. Acı haberin ardından pek çok siyasi ve gazeteci mesaj paylaştı. Hatırlanacağı üzere Ahmet Kekeç'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Peki, Ahmet Kekeç kimdir? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve yoğun bakımda olan Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'ten acı haber geldi. Gazeteci-Yazar Kekeç, bugün hayata gözlerini yumdu.
Daha önce SABAH'a konuşan Mehmet Hakan Kekeç, babasının durumunun Pazar gününden beri ciddiyetini koruduğunu belirterek, "İhtiyaç olan dua.. Alimlerin alimi Allah'ın ilmi tıptan büyüktür. Dua bekliyoruz. Ailesi olarak biz karantinadayız" demişti.
Gazeteci Kekeç, son yazısını 27 Ekim tarihinde kaleme almıştı.
OĞLUNDAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM
Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç Twitter hesabından yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı. Kekeç'in paylaşımında şuı ifadeler yer aldı:
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.