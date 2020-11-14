SON DAKİKA: Usta Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Ahmet Kekeç kimdir, kaç yaşındaydı?

Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Az önce gelen son dakika haberine göre, Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, babasının yaşamını yitirdiği haberini Twitter adresi üzerinden duyurdu. Acı haberin ardından pek çok siyasi ve gazeteci mesaj paylaştı. Hatırlanacağı üzere Ahmet Kekeç'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Peki, Ahmet Kekeç kimdir? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AHMET KEKEÇ KİMDİR? USTA GAZETECİ-YAZAR AHMET KEKEÇ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve yoğun bakımda olan Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'ten acı haber geldi. Gazeteci-Yazar Kekeç, bugün hayata gözlerini yumdu.