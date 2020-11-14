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Son dakika: 'da denetimi!

genelinde şahsi araç toplu taşıma ve ticari taksilere yönelik yapılan denetimlerinde bugün onlarca sürücüye 60 bin lira ceza yazıldı. 10 araç trafikten men edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 14.11.2020 19:15 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da koronavirüs denetimi!

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, COVİD-19 pandemi sürecinde vatandaşların şahsi araçları, ticari taksiler ve toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Son dakika: İstanbul'da koronavirüs denetimi!

Bu denetimler kapsamında Bahçelievler ilçesinde; 20 minibüs denetlendi, 6 minibüs şoförüne 6 bin lira cezai işlem uygulandı. Bayrampaşa ilçesinde; 440 araç sorgulandı, 96 otobüs kontrol edildi 17 araca toplam 6 bin 822 lira cezai işlem uygulandı. 1 araç trafikten men edildi.

Son dakika: İstanbul'da koronavirüs denetimi!

Çekmeköy ilçesinde; 204 araç sorgulandı, 17 ticari taksi, otobüs ve minibüs kontrol edildi, 14 araca toplam 34 bin 406 lira cezai işlem uygulandı. 4 araç trafikten men edildi. Sancaktepe ilçesinde; 238 araç sorgulandı, 13 araca toplam 4 bin 970 lira cezai işlem uygulandı.

Son dakika: İstanbul'da koronavirüs denetimi!

Bağcılar ilçesinde; 52 araç sorgulandı, 2 araca toplam bin 196 lira cezai işlem uygulandı. Kartal ilçesinde; 135 araç sorgulandı, 11 araca toplam 6 bin 680 lira cezai işlem uygulandı. 5 araç trafikten men edildi.

Son dakika: İstanbul'da koronavirüs denetimi!

Toplamda 60 bin liradan fazla ceza yazılırken, 10 araç trafikten men edildi.

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Son dakika: İstanbul'da koronavirüs denetimi!
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