Son dakika: İstanbul'da koronavirüs denetimi!

Bu denetimler kapsamında Bahçelievler ilçesinde; 20 minibüs denetlendi, 6 minibüs şoförüne 6 bin lira cezai işlem uygulandı. Bayrampaşa ilçesinde; 440 araç sorgulandı, 96 otobüs kontrol edildi 17 araca toplam 6 bin 822 lira cezai işlem uygulandı. 1 araç trafikten men edildi.