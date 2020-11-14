Trabzon'da feci kaza!

Trabzon'da seyir halinde olan içerisinde 5 kişinin olduğu araç,kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.Kazada kadın sürücü aracın içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdi.

Araçta bulunan 3 çocuk ve 1 yetişkin kadın bariyerlere çarpamnın etkisiyle yola savruldu.Kazada araç sürücüsü kadın hayatını kaybetti,3 çocuk ve bir yetişkin kadın ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan bir kişinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesinde yeni sahil yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Trabzon'dan Akçaabat istikametine giden 34 UL 6872 plakalı araç seyir halindeyken ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.. Aracın bariyere saplanması sonucunda araç sürücü kadın araca sıkışarak yaşamını yitirdi.Araç içerisinde bulunan 3 çocuk ve bir yetişkin kadın yola savruldu. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralanırken sürücünün de araç içerisinde sıkıştığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerine çağrılan ambulanlarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların birinin durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı.Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre aracın aşırı hızlı olduğunu ve ani fren yapmasıyla birlikte bariyere çarptı.Kazada araç içerisinde 3'ü çocuk 4 kişi yola savruldu.Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.