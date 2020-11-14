Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu rezaletin altından hurdacı çıktı! Bir de pişkin pişkin konuştu: Dönüştürüp satıyorum

Sonra da o çadırların içleri boşaltılıyor. Çadırdaki eşyalar da belediye ekipleri tarafından atık bölgesi dediğimiz yere atılıyor. Bunlar çöp bölgesinden toplanıyor. Plastiği, naylonu, kartonu nasıl toplanıyorsa, bunlar da oradan çıkıyor. Çöpten kağıt toplanıyorsa, battaniye neden toplanmasın? Hepsi temiz, tabi ki kullanılmış ve sıfır değil, ama temiz ve kullanılabilir halde. Çöpten kağıt toplanıyorsa, battaniye neden toplanmasın" dedi.