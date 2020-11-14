Teknede eğlenirken yakalandılar! Maske de yoktu, mesafede! 292 bin lira ceza yediler

İstanbul Boğazı'nda eğlence düzenlenen bir gezi teknesinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 93 kişiye 292 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. İstanbul Boğazı'nda ve Kabataş açıklarında yapılan denetimlerde; bir gezinti teknesinde müzik eşliğinde eğlenen kalabalık bir grup olduğu tespit edildi. Denetim için tekneye çıkan polisler, çoğunluğu yabancı uyruklu kişilerin maske ve mesafe kurallarına uymadıklarını tespit etti. Eğlenen kişilerin, polisleri görünce maske taktıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları saptandı.



ŞİRKET YETKİLİLERİNE DE CEZA KESİLDİ



Teknenin içerisinde bulunan kişiler ayrıca Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerinden de geçirildi. Tekne sahibi ile birlikte tekne içerisinde bulunan 93 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 292 bin 950 lira idari para cezası kesildi. Tekneyi kiralayarak organizasyonu düzenleyen turizm şirketi yetkilileri hakkında da idari işlem yapıldı.