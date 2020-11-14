Vali Hanım çileği üreticinin yüzünü güldürdü

Muğla'da "Vali Hanım" çileği olarak bilinen "San Andreas" çileğindeki verim, üreticisini sevindirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Bencik Mahallesi'nde oluşturulan çilek tarlasında, hasat ve dikim töreni yapıldı.

Halk arasında "Vali Hanım" adı verilen çileğin hasadını ve ilk fide dikimini İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve üretici kadınlar gerçekleştirdi.





Barış Saylak, yaptığı açıklamada, Muğla'nın birçok ilçesinde "San Andreas" türü çilek üretildiğini, çok iyi verim elde edildiğini söyledi. Muğla'da, 2018'de 15 dekarla üretime başladıkları çileğin üretim alanlarının her geçen yıl arttığını belirten Saylak, "Bugüne kadar 216 üreticiye 2 milyon fide dağıtılarak, 350 dekar alanda çilek bahçesi oluşturuldu. Bu bizim için yeterli değil. Hedefimiz, il genelinde çilek üretimini, desteklemek, yeni çilek bahçeleri oluşturmak" dedi.

Yılda 2 bin 100 ton çilek üretimi yapılarak yaklaşık 30 milyon lira gelir elde edildiğini anlatan Saylak, "Üreticiye çok iyi bir gelir getiriyor" diye konuştu.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de; "2018 yılında başlayan bu proje ile Eski Muğla Valisi Sayın Esengül Civelek hanımefendi tarafından ilçemize 11-12 milyon liraya yakın ödenek sağlandı. Bu sayede ilçemize hem bir gelir sağlanmış oldu hem de bir ürün kazandırmış oldu. Kendisine buradan çok teşekkür ederim. İl Tarım Orman Müdürlüğü sayesinde eminim bu proje çok daha iyi yerlere gelmiş olacaktır. Diğer ilçelere göre bazı dezavantajlarımız olsa da çok çalışarak bu dezavantajları düzelteceğimize karşı inancım tamdır" dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere 6. etap çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve İl Müdürü Barış Saylak tarafından çilek fidesi dağıtımı yapıldı. Daha sonra üretici Mustafa Dere'ye ait bahçede çilek dikimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çilek dikiminin ardından aynı üreticiye ait 2. etapta tesis edilen çilek bahçesinde çilek hasat edildi.