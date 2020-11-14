Van'da PKK operasyonu!

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan operasyonda PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 12 Kasım 2020 tarihinde operasyon başlatıldı.

İcra edilen operasyon sonucunda, 2 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve bir miktar fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edildi.