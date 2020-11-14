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'da operasyonu!

'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 14.11.2020 11:19 ABONE OL
Van'da PKK operasyonu!

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan operasyonda PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 12 Kasım 2020 tarihinde operasyon başlatıldı.

İcra edilen operasyon sonucunda, 2 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve bir miktar fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

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Van'da PKK operasyonu!
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