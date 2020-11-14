Van’da rüşvet alan personel ceza yağdı

Van'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve bazı kamu kurumlarında, rüşvet aldıkları, görevi kötüye kullandıkları, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 7 sanığa, 5 ay ile 40 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verildi.

Kentte 2017-2018 yıllarında adli kontrol yükümlülüklerini yerine getirmedikleri halde yerine getirmiş gibi göstererek bundan menfaat sağladıkları, adliye içinde farklı bürolarda iş takipçiliği yaparak usulsüz şekilde bilgi ve belge elde ettikleri, imza yükümlülüğüne uymayan hükümlü ve tutukluların bu yükümlülüklerini yerine getirmiş gibi gösterdikleri iddiasıyla yargılanan ve aralarında infaz koruma memuru, zabıt katibi, polis memuru ve okul müdürünün de bulunduğu sanıklar hakkında davanın karar duruşması görüldü.

Van 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar ile avukatları, atılı suçlamaları kabul etmeyerek haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan infaz koruma memurları A.İ.D'yi 40 yıl 6 ay, infaz koruma memuru M.D'yi 27 yıl, Y.K. ve H.K'yı 5 ay, zabıt katibi Ş.T'yi 5 ay, polis memuru C.A'yı 10 yıl 9 ay, okul müdürü N.E'yi 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.