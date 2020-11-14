Vatandaşın 80 milyon lirası garaja gitti

CHP'li İBB yönetimine tepki gösteren AK Partili meclis üyesi Hamdi Demirhan, "Bu ihaleler AK Parti dönemindeki gibi yapılsaydı 80 milyon TL İstanbullunun cebinde kalacaktı" dedi. Hamdi Demirhan yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ayazağa, Kurtköy garajları için AK Parti döneminde 3 tane ihale yapılıyor, ihalelerin yaklaşık maliyetleri 312 milyon TL. İhaleye giren firmalar yüzde 16'lık bir kırım yapıyor. İhale 261 milyona veriliyor yani 51 milyon TL İstanbulluların cebinde kalıyor. Yeni dönemde ise 491 milyon TL yaklaşık maliyetli ihale hazırlanıyor. Açık ihale usulü ile yapılmıyor ve aynı fiyata veriliyor. Bizim dönemimizdeki gibi yüzde 16'lık bir kırım yapılsaydı o ihaleler 491 milyon TL yerine 80 milyon TL daha düşük fiyata ihale verilecekti. Yani İstanbulluların cebinde artı 80 milyon TL daha kalmış olacaktı."