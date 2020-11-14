Yargıtay omuz atma cinayetini onadı! Beyoğlu katillerinin cezaları kesinleşti

İstanbul 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Ferdi İnci, Hasan Düman ve Cihan Arslan'a Ayhan Kaya'yı kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezası vermiş, ancak sanıkların samimi savunmalarını takdiri hafifletici indirim sebebi sayan heyet sanıkların geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate alarak hapis cezasını 25 yıla düşürmüştü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf incelemesinde, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, sanıkların itirazı üzerine dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitmişti.

YARGITAY'DA DA DURUŞMA YAPILDI



Genelde dosya üzerinden temyiz incelemesini yapan Yargıtay, sanık avukatlarının talebi üzerine bu davanın temyizini duruşmalı yaptı. Temyiz duruşmasında sanıklar, suç vasfına ve verilen cezaya itiraz etti. Sanıklar ve sanık avukatları cezada "haksız tahrik" hükümlerinin uygulanması gerektiğini de savundu. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi Heyeti, oy birliği ile aldığı kararda, temyiz itirazlarını yerinde görmeyip, sanık itirazlarının esastan reddine hükmetti. Yargıtay'ın onama kararıyla birlikte sanıklara verilen 25'er yıl hapis cezaları kesinleşmiş oldu.





CİNAYETİ SEYRETMİŞLERDİ



4 Temmuz'da İstiklal Caddesi Ağa Camisi önünde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Ayhan Kaya, onlarca kişinin gözleri önünde Ferdi İnci, Hasan Düman ve Cihan Arslan tarafından dövülmüş ve bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaya'yı kemerle, yumrukla dövüp bıçaklayan bu kişiler İstanbul 21'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanırken, Kaya ailesi cinayete geç müdahale ettikleri iddia edilen Güven Timlerine bağlı sivil polislerden de şikayetçi olmuştu. Olay tarihinde güven timinin grup amiri olan komiser yardımcısı Zafer Okumuş, ayrıca FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

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