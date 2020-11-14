Yayalara dehşeti yaşatan sürücüye 9 yıl hapis

İSTANBUL Bakırköy'de 2 Ekim 2018 tarihinde lüks cipini yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan, annesi eski hakim, babası ise Uşak Cumhuriyet Savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen, 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen katılmadı. Duruşmada sanığın annesi eski hakim Aynur Göçmen avukat olarak yer aldı. Mahkeme heyeti sanık Göçmen'in Cebrail Şık'a yönelik "Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl ve Recep Göçer'e yönelik "Olası kastla yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanık Göçmen'in Z. M. D.'ye yönelik işlediği "Silahlı kasten yaralama" suçundan 9 ay hapis cezasına, müşteki A.A.'ya yönelik de işlediği "Kasten yaralama" suçundan 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca heyet, sanığın mağdurlar Esra Abancı, Hamit Başaran ve Canberk A.'ya yönelik işlediği "Yaralama" suçundan 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Böylece mahkeme heyeti, sanık Görkem Sertaç Göçmen'in toplamda 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.