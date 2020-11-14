Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yol ortasında infaz! Polis kaçan şüpheliyi arıyor

Yol ortasında ! Polis kaçan şüpheliyi arıyor

İstanbul 'te park halindeki kamyonetin sürücü koltuğunda oturan Hidayet Gülümser (31) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri Kaçan şüpheli ile ilgili yakalama çalışması başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 14.11.2020 22:21 Son Güncelleme: 14.11.2020 22:28 ABONE OL
Yol ortasında infaz! Polis kaçan şüpheliyi arıyor

Olay akşam saatlerinde Pendik Güzelyalı Mahallesi Yan Yol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre park halindeki 34 NYZ 37 plakalı kamyonetin sürücüsü Hidayet Gülümser silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kamyonetin kapısını açtıktan sonra sürücü koltuğunda oturan Gülümser'e peş peşe ateş etmeye başladı. Şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerin duyan çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede başından vurulan Gülümser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kamyonetin çevresine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri 2 boş kovan buldu.

Haberi alan gencin yakınları olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze kamyonetten çıkartılarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Konuyla ilgili çalışma Başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri kaçan şüphelinin izini araştırıyor.

Son dakika: Almanya'da polisten orantısız güç!

ARKADAŞINA GÖNDER
Yol ortasında infaz! Polis kaçan şüpheliyi arıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA