Kocaeli'nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler projesinden biberiye fideleri toprakla buluşmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen projeyle 2 milyon biberiye fidesi toprakla buluşacak. Kandıra'da 100 kişiye 1100 dönüm alanda üretime başlanacak projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon TL'ye ulaşacak.

EL VE MAKİNE İLE TOPRAKLA BULUŞUYOR

Kandıra'nın hikayesini yazacak olan proje kapsamında şimdiye kadar 1 milyon biberiye fidesi toprakla buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendisleri dikimi gerçekleştirilecek olan tarlalarda gerekli kontrolü sağlarken çiftçilere danışmanlık hizmeti de veriyor. Biberiye fidelerinin dikimleri el ve makine ile gerçekleştirilerek toprakla buluşturuluyor.

1100 DÖNÜM ALANDA ÜRETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye daha yüksek gelir getiren ürünlerin yetiştirilmesini tercih edilmesini tavsiye ediyor. Bu kapsamda "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik" projesini uygulamaya koyan Büyükşehir, Biberiye, Tıbbi Nane ve Oğul Otu yetiştiricilerine destek veriyor. Kandıra'da 100 kişiye 1100 dönüm alanda üretime başlanacak projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon TL'ye ulaşacak.

TESİS KURULACAK

Büyükşehir, ekilen bitkilerin yağlarının çıkarılması için 40 dönüm alana tesis kuracak. Yağ Borsası'nın Kocaeli'de kurulması için girişimlerde bulunan Büyükşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende TÜBİTAK MAM ile ilaç, kozmetik ve takviye gıda üretimi protokolü imzalamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra'nın hikayesinin bu proje ile yazılacağını vurgulamıştı.