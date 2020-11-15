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17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü!

'ta Mehmet Gül (17), sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak, öldürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 17:49 ABONE OL
17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü!

Olay, öğleden sonra Akif İnan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Gül, caddede kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Gül, bu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Gül, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Gül'ün cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

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17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü!
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