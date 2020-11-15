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2 polis memuru, trafik kazasında vefat etti!

'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden polis memurları için bugün saat 14.00’te Yozgat Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek.

İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 12:53 Son Güncelleme: 15.11.2020 12:54 ABONE OL
2 polis memuru, trafik kazasında vefat etti!

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Boğazlıyan Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Mahmut Atıcı ve Murat Dağhan, görev sonrası özel araçları ile ikametlerine seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE TÖREN DÜZENLENECEK

Mahmut Atıcı'nın (27) kullandığı otomobil, Boğazlıyan ilçesi Bahariye yolu TOKİ mevkiinde devrildi. Polis memuru Mahmut Atıcı olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Murat Dağhan (26) da kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatlarını kaybeden polis memurları için bugün saat 14.00'te Yozgat Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek.


Mahmut Atıcı


Murat Dağhan

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2 polis memuru, trafik kazasında vefat etti!
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