ABD’de master yaptı! Karaçoban’a gençler için döndü!

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki iki çocuk babası Metin Demirci, hayat hikayesi ile takdir topladı. 2007 yılında Karaçoban Çok Programlı Lisesinde eğitim gören Demirci, okulda çıkan yangında yaralandı. Okulun alt katında bulunan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere istiflenen yataklar, atılan sigara izmariti ile alev aldı. 375 öğrencinin bulunduğu okulda alevler yükselmeye başladı. Hemen tahliye edilen okulda, Metin Demirci, pencereden düşerek ayağını ve el bileğini kırdı. Üniversite sınavına bir ay kala yaşanan olay sonrası, Demirci, kırık ayağı ile sınava girdi. Bir çobanın oğlu olan Demirci, Türkiye'de derece yaptı. Çok sevdiği Tarih bölümünü, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde okumaya hak kazandı. Devlet başarı burslarıyla üniversitesini başarıyla bitiren Demirci, Ankara Üniversitesi ve Amerika'daki Alaska Üniversitesinde master yaptı. Tarih bölümünde çalışmalar yapan Demirci, memleketine dönerek ilçesindeki çocuklara hizmet etmek istedi.

Yıllar sonra Karaçoban'a ailesinin yanına dönen Demirci, aldığı eğitimlerini ilçedeki gençlerle paylaşmaya başladı. Öğretmenlik formasyon eğitimi de alan Demirci, ilçedeki çocuklarla zaman zaman kahvehanelerde zaman zaman ise bir parkta tarih kitapları okuyarak çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak istedi.

SABAH'a konuşan Demirci; "ODTÜ'de üniversitemi bitirdikten sonra master eğitimi Ankara ve Alaska'da tamamladım. Şehrime gelmek istedim. Doğduğum büyüdüğüm topraklarımda, çocuklara hem devlet aşkını hem kitap aşkını anlatmak istedim. Büyük yokluklarla okudum. Devletimiz elimizden tuttu. Bizleri Amerika'ya kadar gönderdi. Şimdi o emeklerin karşılığı olarak ben kendi ülkemde kalmak istedim. İlçemde güzel bir çalışma başlattık. Hem tarihsel olayları konuşuyoruz hem birlikte kitaplar okuyoruz. Ben onlara onlarda bana çok şey öğretiyor. Çoğunlukla insanlar bu eğitimlerden sonra yurt dışına veya ülkemizdeki büyük şehirlere giderler ama ben doğduğum büyüdüğüm ilçeme dönmek istedim" dedi.

Demirci, şimdilerde ise gönüllü olarak ilçedeki çocukları hem matematik hem de tarih dersleri ile üniversite sınavları için hazırlıyor. Aldığı formasyon eğitimi ile öğretmen olmayı bekleyen Demirci, Karaçoban'daki birçok gencin üniversiteye gitmesine vesile oluyor.