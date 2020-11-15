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'da ele geçirildi! 1 milyon 70 bin makaron

’da düzenlenen operasyonda, kaçak 1 milyon 664 bin adet sigara sarma kağıdı, 1 milyon 70 bin adet boş makaron, 60 kilogram tütün ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 09:57 Son Güncelleme: 15.11.2020 09:58 ABONE OL
Adana'da ele geçirildi! 1 milyon 70 bin makaron
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Merkez Seyhan ilçesi, Yenibey Mahallesi'ndeki 2 adreste yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 145 adet dolu kartuş, gümrük kaçağı 1 milyon 664 bin adet sigara sarma kağıdı, 1 milyon 70 bin adet boş makaron, 300 sigara sarma makinesi, 60 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Adana'da ele geçirildi! 1 milyon 70 bin makaron
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