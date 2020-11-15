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'dan kahreden haber! Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı

'da akülü tekerlekli sandalye ile yol kenarında ilerleyen yürüme engelli Hüseyin Karlılar'a (49), kamyon çarptı. Parçalanan engelli sandalyesi yüzlerce metre uzağa savralan Karlılar olay yerinde yaşamını yitirirken, kazadan sonra durmayıp olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 23:38 Son Güncelleme: 16.11.2020 00:21 ABONE OL
Adana'dan kahreden haber! Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı

, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi Tapantepe Yolu'nda meydana geldi. Yürüme engelli Hüseyin Karlılar'a, akülü tekerlekli sandalyesi ile yol kenarında ilerlerken plakası alınamayan bir kamyon çarpıp, kaçtı.

Adana'dan kahreden haber! Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı

Sesi duyup, yardıma koşan çevredekilerin ihbarı üzerine yerine gelen sağlık ekipleri, Karlılar'ın öldüğünü belirledi. Kaza sırasında akülü tekerlekli sandalyenin parçalanarak yüzlerce metre uzağa savrulduğu dikkat çekti.

Adana'dan kahreden haber! Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı

MASKESİZ TOPLANDILAR
Kazayı duyup, olay yerine gelen onlarca mahalle sakininin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Mahalle sakinleri, polisin uyarısı sonrası yerinden uzaklaştı.

Adana'dan kahreden haber! Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı

Polis, Hüseyin Karlılar'ın ölümüne neden olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana'dan kahreden haber! Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı
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