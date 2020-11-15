Ağaç dikme kavgasında öldürüldü

Antalya'nın Elmalı ilçesinde tekstil üzerine işletmecilik yapan evli ve 3 çocuk babası Ömer Ula (32), iddiaya göre apartmanın bahçesine ağaç dikti. Ancak komşuları Gökhan S. ve Deniz P. "Neden oraya ağaç diktin" diyerek Ula ile tartıştı. Daha sonra da kendileri Ula'nın diktiği ağacın yakınına başka bir ağaç diktiler. Gökhan S. ve Deniz P. önceki gece saat 22.00'de Ula'yı konuşmak için dışarı çağırdılar. Komşularının yanına giden Ula ile aralarında ağaç yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz P., Ula'yı bacağından bıçakladı. Bu sırada Gökhan S. ise tabanca ile 2 el göğsüne ateş etti. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ula hayatını kaybetti.Yaşanan cinayetin ardından polis Gökhan S. ve Deniz P.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ömer Ula'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ula'nın en küçük çocuğunun 3 aylık olduğu bildirildi.