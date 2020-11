Atatürk’ün Diyarbakır’a gelişinin 83.yıl dönümü törenlerle kutlandı

Cumhurbaşkanı olarak 15 Kasım 1937 yılında Diyarbakır'a gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretinin 83'üncü yıl dönümü, Yenişehir Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, 7. Kolordu Komtanalığı Kurmay Başkanı, Diyarbakır Merkez Komutan Vekili, askeri ve mülki erkân, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişi ve karşılanması temsili olarak canlandırılan törende, Elazığ yönünden gelen trende bulunan muharip gaziler, Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'ye Türk Bayrağı'nı takdim etti.

Başkan Beşikci, teslim aldığı bayrağı öperek öğrencilere emanet etmeden önce, "Özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi, sonsuza kadar kıyamette Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet payidar olacağının ve şehitlerimizin emaneti olarak her birimizin taşıyacağı en önemli ve değerli varlığımız şanlı bayrağımızı kahraman gazilerimizden teslim almanın onurunu yaşıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a teşrif ettiği bugün onun en büyük emanetini Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği sevgili gençlerimizle bayrağımızı sonsuza kadar yaşatmak gönüllerimizde sonsuza kadar var etmek uğruna teslim ediyorum." diye konuştu.

'BAYRAĞIMIZ SONSUZA KADAR GÖNDERDE DALGALANACAK'

Atatürk'ün temsili canlandırma etkinliğinin ardından Tren Garı önünde öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Törende bir konuşma yapan Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a teşriflerinin yıldönümündeyiz. Şüphesiz ki, Cumhuriyetin kuruluşu ve bugünlere gelişi bütün bir milletin toplu mücadelesi devletine ve milletine sahip çıkması ile olmuştur. Uğruna can verilen değerler vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan her zaman hepimizin kutsalı ve vazgeçilmezi olmuştur. Bu şuur ve iman oldukça, inşallah Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak. Biraz önce Gazi Mustafa Kemal' in Diyarbakır' a teşrifi bağlamında karşıladığımız bayrağımız sonsuza kadar gönderde bugün olduğu gibi gençlerimizin elindeki gibi nazlı nazlı dalgalanacak ve inşallah ebediyen bu topraklar Türk yurdu ve bizim yurdumuz olacaktır." dedi.

Öte yandan Diyarbakır Tren Garı'ndaki töreninin ardından Anıtpark'ta çelenk sunma töreni gerçekleşti. Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci tarafından Kaymakamlık ve Yenişehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.